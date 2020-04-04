Denizli'de pazar yerlerinde maske takma kuralı uygulanmaya başlandı DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu, Pazar yerlerinde uygulanmaya başlandı.

DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu, Pazar yerlerinde uygulanmaya başlandı. Bazı esnaf ve vatandaşların kurala uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazaryerlerinde maske takma zorunluluğu Denizli'de de uygulanmaya başladı. Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gereken önlemler alındı. Esnaf 3 metre arayla tezgahlarını kurdu. Vatandaşlar ve esnafın büyük bölümü maske taktı. Ancak bazılarının maske takma kuralına uyulmadığı görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı.

Maske takmadan satış yapan bir esnaf, yüzünde maske olunca müşterilerle rahat iletişim kuramadığını bu yüzden maskesini çıkardığını ileri sürdü.

Kaynak: DHA