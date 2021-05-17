Denizli'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye, 13 bin 360 lira ceza uygulandı.

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye, 13 bin 360 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye 13 bin 360 lira ceza uygulandı.

Operasyonda kumar malzemeleri ile kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 95 bin 175 lira ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık
Magazin Beren Saat Feyza Aktan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:22:19. #1.16#

title