Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor Denizli'de dün etkisini gösteren kar yağışıyla gün boyu mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tüm yolları açık tuttu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de dün etkisini gösteren kar yağışıyla gün boyu mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tüm yolları açık tuttu.

Denizli'de dün başlayan kar yağışına karşı gün boyu mücadele eden ekipler kent genelindeki tüm yolları açık tuttu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettiren kar yağışına karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleriyle birlikte Acıpayam, Çameli, Serinhisar, Tavas, Kale, Babadağ, Çardak, Çal, Buldan, Güney, Honaz, Bozkurt, Bekilli ve Çivril ilçelerinde çalışma yaptı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gece de karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.

"Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, dün beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, yağışa birlikte kent genelinde yoğun bir mücadele gerçekleştirdiklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için canla başla çalıştığını kaydeden Başkan Zolan, "Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu kar inşallah önümüzdeki yaz mevsiminde su kaynaklarımıza olumlu yansıyacak. Bereketli olur inşallah" dedi.