11.10.2019 18:46

Denizli'de kalitesiz kömür denetimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün içinde bulunan maddelerin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca denetimlerde işletmelerin yeterlilik belgelerinin olup, olmadığı da kontrol ediliyor. Denetim ekipleri, esnaftan açıkta kömür satışı yapmamaları ve sadece Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nca kriterleri belirlenen kömürleri satmalarını istedi.

Kaynak: DHA