Denize giren Afgan genç, boğuldu GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh (20), akıntıya kapılarak boğuldu.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh (20), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bulancak Belediye Plajı'nda meydana geldi. 4 arkadaşıyla denize giren Abdulbari Alizadeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ve arama çalışması yapan Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Alizadeh'in cansız bedenine ulaştı. Alizadeh'in cesedi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Giresun

Kaynak: DHA