Denize giren Afgan genç, boğuldu
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh (20), akıntıya kapılarak boğuldu.
12.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:34
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh (20), akıntıya kapılarak boğuldu.
- Giresun
Olay, saat 14.00 sıralarında Bulancak Belediye Plajı'nda meydana geldi. 4 arkadaşıyla denize giren Abdulbari Alizadeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ve arama çalışması yapan Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Alizadeh'in cansız bedenine ulaştı. Alizadeh'in cesedi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Giresun
Kaynak: DHA