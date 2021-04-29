Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum. Kalan dört maçımız var. Bu dört maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçımız bizim için final maçımız" dedi. Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise,"Malesef dakika 88'de gereken konsantrasyonu da gösteremedik. Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik. Bizim adımıza tabiki üzücü" diye konuştu.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bulundukları konum itibariyle yukarılara oynamak için galibiyete odaklandıklarını söyleyen Çalımbay, "Malatyaspor'un bulunduğu pozisyondan dolayı da zor bir maç olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu. Güzel ve mücadeleci bir lig maçı oldu. Bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslara dikkat edebilseydik, güzel bir skorda yakalayabilirdik. Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Beni en sevindiren olaylardan bir tanesi de son haftalarda oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın çok etkili oynamaları ve skora etki etmeleriydi. Takımımı tebrik ediyorum. Kalan dört maçımız var. Bu dört maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçımız bizim için final maçımız. Bütün gayemiz tek düşüncemiz, bundan sonra oynayacağımız Gaziantepspor maçı" ifadelerini kullandı.

İRFAN BUZ: ÖNEMLİ RAKİBE KAYBETTİK

Sivasspor deplasmanından en az 1 puanla ayrılmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise "Bugün önemli bir müsabakaya çıktık. Buradan en az 1 puanla ayrılmak istedik. Müsabakaya genel anlamda baktığımız zaman hem rakibin hem de bizim de pozisyonlarımız vardı. Çok fazla olmasa da önemli pozisyonlar vardı. Buradan golü bulsaydık 1-0 kazanmış olacaktık. Maalesef dakika 88'de gereken konsantrasyonu da gösteremedik. Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik. Bizim adımıza tabi ki üzücü. Ancak şu var ki bugünkü müsabakayı değerlendiriyoruz, yarından itibaren tamamen Kayserispor maçına odaklanıp kendi sahamızda içeride Allah'ın izniyle kazanacağız. Kazanmak istiyoruz. Bu puanlar bizim için çok önemlidir. Rakip olarak da Rıza hocayı kutluyorum. Önemli bir performans ve önemli bir takım. Son andaki 3 kişinin arasına girilip atılan gol bizim bizim zaafımızdır. 88'inci dakikada yenilmek gerçekten üzücü" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ