Datça'da öğrenciler "Bir kap mama da senden olsun" kampanyası düzenledi

Datça'da öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, "Bir kap mama da senden olsun" sloganıyla sokak hayvanları için mama bağışı kampanyası başlattı.

Datça Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kampanyada, öğrenci ve velilerin yardıma muhtaç hayvanlara destek farkındalığını artırmak amacıyla okullara mama bağışı kumbaraları yerleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılan bu çalışmadan çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin barınak hayvanlarına olan duyarlılığının kendilerini sevindirdiğini anlatan Aldal, Datça'da yaşayan vatandaşların, öğrenci ve velilerin okullardaki kumbaralara bağışta bulunabileceğini bildirdi.

Toplanan bağışlar 4 Ekim'de öğrenciler tarafından Datça Hayvan Barınağına teslim edilecek.