Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu
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Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu

20.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:51
Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu

Dağ keçilerini aratmadı ama çıktığı yerde mahsur kaldı.

Dağ keçilerini aratmadı ama çıktığı yerde mahsur kaldı. Uçurumda ölümü beklerken itfaiye tarafından kurtarıldı.

Samsun'da onlarca metre yükseklikte bir uçurum kenarında mahsur kalan köpek için kurtarma operasyonu düzenlendi. Can dostun kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri can dosta şefkat elini uzattı.

Yaşanan olayda vatandaşlar tarafından bir köpeğin onlarca metre yükseklikte bir arazide mahsur kaldığı ihbar edildi. köpeğin uçurum kenarında ölümüne bir bekleyiş içinde olduğu görüldü. Çıktığı yükseklikle dağ keçilerini aratmayan köpek şekilde oraya nasıl geldiği bilinmeyen köpek bulunduğu alandan merdiven uzatılarak çıkartıldı.

Kurtarma sırasında köpeği yanlarına çağıran ekipler onu merdivenin ucundaki sepete aldı. O sırada yukarıdan düşen taş parçaları ne kadar büyük bir tehlike atlatıldığına işaret etti. Bulunduğu yere nasıl ve ne zaman geldiği bilinmeyen köpek mahsur kaldığı yerden yara almadan kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri aç olduğu ve susadığı görülen can dostun bakımını gerçekleştirildi. - SAMSUN

Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu
Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu
Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu
Dağ keçilerine taş çıkartan köpek için kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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