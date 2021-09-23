CÜSEM'de Deney Hayvanları Kursu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) tarafından Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 40 saat teorik, 40 saat uygulama toplam 80 saat Deney Hayvanları Sertifika Programı düzenleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Yücel Yalman, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası programının Hayvan Deneyleri Merkezi Kurulu tarafından onay alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan Yerel Etik Kurul tarafından düzenlendiğini belirtti.

Kursa katılmak isteyenlerin CÜSEM üzerinden dilekçelerini vererek başvuruda bulunduklarını anlatan Yalman, "Merkezimizde araştırmacı ve stajyer arkadaşlara uygulamalı dersler vermekteyiz. Burada, üretilmiş olan hayvanlar üzerinde enjeksiyon, kan alma, anestezi teknikleri, deney planlaması, hayvanların beslenmesi, laboratuvar güvenliği gibi dersleri veriyoruz. Ülkemizde bu çalışma 40 saat teorik 40 saat uygulama olarak 80 saat esasına göre yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.