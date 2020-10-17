Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işlediğini bildirdi.

Ermenistan ordusunun Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işlediğini belirten Kalın, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul