Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın AB Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın AB Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert ile görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç işbirliği ve insani yardımların yanısıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele aldı. Görüşmede AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de hazır bulundu.

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Zirvesi'nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirildi. Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinildi. Göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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