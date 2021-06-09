Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak

SAVUNMA Sanayii Başkan Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayii ihracatında henüz istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda ihracat için doğrusunu söylemek gerekirse arzuladığımız, istediğimiz seviyenin çok altındayız.

SAVUNMA Sanayii Başkan Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayii ihracatında henüz istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda ihracat için doğrusunu söylemek gerekirse arzuladığımız, istediğimiz seviyenin çok altındayız. Sürdürülebilir sanayide olmazsa olmaz ihracat ama geleceğin bu konuda çok parlak olduğunu görüyoruz. İnşallah hedeflerimiz katlanarak büyüyecek" dedi.

Türkiye'nin havacılık, savunma ve makine sanayiindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyacak olan Endüstri Fuarı, Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde 9-12 Haziran tarihleri arasında açık olacak fuarda 22 ülkeden 105 firma yer aldı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü katıldı.

Açılışta konuşan Savunma Sanayii Başkan Prof. Dr. İsmail Demir, Eskişehir'in gerçekten sanayi farkındalığı olan bir kent olduğunu söyledi. Fuarın sanayicilerin birbirlerini tanıyacağı önemli bir organizasyon olduğunu belirten Demir, "Olgunlaşmış, yetkin bir sanayi, Ar-Ge ve teknoloji alt yapınız yoksa ileri bir savunma sanayisinden bahsetmeniz de mümkün değil. Özellikle bu endüstri fuarında, savunma sanayii olarak çok geniş bir katılımla, katılmamızın sebebi de Eskişehir'in aynı zamanda savunma sanayiindeki müstesna yeridir. 1970'li yıllarda bir ortaokul öğrencisiyken F-104 filolarının Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere uçtuğunu penceremden gözlemlediğim günleri hatırlıyorum. O vesileyle de yine bir uçak mühendisliği sevdası, lisede kurduğumuz ilk havacılık kulübünün Hava İkmal'e ziyareti, yine çevremizde insanların çalıştığı yer olarak sorulduğunda ya Devlet Demir Yolları Fabrikası ya da Hava İkmal olarak adreslendiği günleri hatırlıyorum. Eskişehir bu iş için doğru bir adres. İnşallah bu faaliyetlerin devamını diliyoruz. Bu tür fuarlar sanayicimiz bir araya geldiği, birbirini tanıdığı, daha geniş alana yayıldığı, sürdürülebilir bir teknoloji sanayi alt yapısının oluşturulduğu, bunun da nihai olarak savunma sanayinin güçlü bir şekilde gelişmesine katkıda bulunacağı bir süreç olarak görüyoruz" dedi.'ESKİŞEHİR'İN ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELMESİ İÇİN CİDDİ ÇABAMIZ VAR'Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Eskişehir'in demir yol sektörünün merkezi olan bir kent olduğunu söyledi. Savunma sanayinin önemli fabrikalarının Eskişehir'de yer aldığını anlatan Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Savunma sanayisine ve uçak endüstrisine hizmet veren uçak bakım merkezimiz burada. Uçak endüstrisi ve savunma endüstrisi için parçalar yapan birçok firmamız burada. Çok önemli bir organize sanayi bölgemiz var. Gün geçtikçe de ortak geliştirmeye gayret ediyoruz. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda burası bir beyaz eşya üretim merkezi. Aynı zamanda otomotiv ve motor fabrikasıyla otomotivin de merkezi. Çevresinde, hemen yakınında Bursa'ya yakınlığı, otomotiv ana sanayilerine çok yakınlığı burayı çok özel bir önemi sahip kılıyor. Sadece onlar değil, aynı zamanda burası tuğla ve seramik sektörünün de merkezi. Dolayısıyla Eskişehir'i çok farklı bir yapıda değerlendiriyoruz. Buranın TÜLOMSAŞ ve URAYSİM'in devreye girmesiyle demir yolu test merkezi ve demir yoluyla ilgili bir üretim merkezi haline gelmesi konusunda ciddi bir çabamız var" diye konuştu.'22 ÜLKEDEN 105 FİRMA KATILIYOR'TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara 22 ülkeden 105 firmanın katıldığını belirterek şunları söyledi: "İlk kez Eskişehir'de hazırlıyoruz. Ar-Ge sanayi ve teknoloji konusunda hazırlanan bu fuara 22 ülkeden 105 firma ve firma temsilcileri katılıyor. Hakikaten büyük bir çaba gösterdik ama emeğimizin karşılığını çok şükür alıyoruz. İnşallah 4 gün boyunca buraya katılan firmalarımız yerli ve yabanca iş adamlarıyla buluşacaklar. Fuarda 250'nin üzerinde ikili iş görüşmesi bu alanda yapılacak. Fuarda savunma sanayii, havacılık ve imalat teknolojileri üzerinde sektörün önemli firmaları ziyaretçilerle buluşacak" dedi.Açılış konuşmalarının ardından Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Bakan Yardımcısı Büyükdede ile beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini keserek stantlarını gezdi.'FUARDAN SONRAKİ VERİLER ÇOK ÖNEMLİ OLACAK'

Türk Havacılık Uzay Sanayi standını gezen Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinde henüz istenilen ihracat rakamlarına ulaşılamadığını ancak geleceğin çok parlak olduğunu söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demir, "Fuarın önemli kısmı sonuç almak. Bu fuar endüstri sektörünün bir araya gelmesini çeşitli iş alanlarında iş bağlantılarının yapılmasını daha da önemlisi, yerlileşme yönünde milli teknolojinin gelişmesi yönünde firmalarımızın birbirini tanıması ve yeni alanlara açılması iş birliklerinin önünü açacak diye düşünüyoruz. Fuar önemli ama fuardan sonraki veriler bizim için önemli olacak. Kim ne kadar iş birliği geliştirdi? Hangi ürünlerde nasıl bir yerleşim planı yaptık? Özellikle de Savunma Sanayii için büyük bir alt yapı olduğunu düşündüğümüz Eskişehir bu katkısını hangi boyuta taşıdı gibi konularda alacağımız olumlu neticeler bu fuar konusunda bizi tatmin edecektir. Bir girişim yaptık, niyetine girdik, alandayız ama mühim olan buradaki katılımcıların birbirleriyle temasları, birbirlerini tanıması, buradan bir ivme kazanmasını bekliyoruz. İhracat için daha yolun başındayız. İhracat rakamlarımız diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ihracatta daha çok küçük, daha bunlar işin başı. Ürünlerimiz tanındıkça, bilindikçe performansları görüldükçe bunların daha da artacağını düşünüyoruz. Şu anda ihracat için doğrusunu söylemek gerekirse arzuladığımız, istediğimiz seviyenin çok altındayız. Sürdürülebilir sanayide olmazsa olmaz ihracat ama geleceğin bu konuda çok parlak olduğunu görüyoruz. İnşallah hedeflerimiz katlanarak büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen