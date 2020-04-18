Cumhurbaşkanlığı'ndan 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri CUMHURBAŞKANLIĞI, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla internet üzerinden yayınlanacak konser düzenliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla internet üzerinden yayınlanacak konser düzenliyor. Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in de arasında bulunduğu sanatçılar Ayasofya, Topkapı, Galata Kulesi, Dolmabahçe, Kızkulesi, Pierre Loti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tüm dünyaya konser verecek. Konserler, "youtube/iletisimbaskanligi" kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek. İstanbul'dan tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik çağrısında bulunulacak.

Cumhurbaşkanlığı, "7 tepenin şehri İstanbul'dan 7 kıtaya" mesajıyla kıtaların buluştuğu İstanbul'dan tüm dünyaya bir internet konseri düzenliyor. Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımda da bulunan Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek olan konser, Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak. Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde İstanbul'un yedi farklı noktasından verilecek konserle tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

İSTANBUL'UN 7 AYRI YERİNDE KONSER VERECEKLER

Ludwig van Beethoven'ın 9.Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kızkulesi'nde icra edecekler. Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.

TÜM DÜNYADA İZLENEBİLECEKİstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek Klasik Türk Müziği, gerekse Klasik Batı Müziği'nden eserler sunulacak. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ıVeli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek. Konser, youtube/iletisimbaskanligi kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek.

Kaynak: DHA