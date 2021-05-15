Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım

Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yapıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Birinci önceliği insan sağlığı olan devletimiz, ülkemizin her köşesinde var gücüyle aşılama çalışmalarına devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

"Bu Topraklara Aşık" film serisinin yeni bölümünde, Erzurum'un İspir köyünde oturan 90 yaşındaki emekli öğretmen Eşref Aras, aşılanma sürecini anlattı.

Görüntülerde, önceden akrabalarıyla sık sık ziyaretler yaptıklarını ancak salgın döneminde bunun mümkün olmadığını anlatan Aras, "Önceki dönemdeki hastane koşulları beni hiç de tatmin etmiyordu. Sağlık Bakanlığının çalışmalarının olumlu olduğu gerçeği ortada." ifadelerini kullandı.

Evine gelerek aşılama yapan sağlık çalışanlarının daha sonra birkaç defa kendisini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını belirten Aras, "Ondan sonra bir başkası geldi bir ay sonra aşıyı yaptı. Aşılar gayet hakikaten çok rahatlatıcıydı. Yurdumuza, devletimize, milletimize ve bu bela hastalığın da bütün dünyaya bela olmaktan uzak olmasını nasip etsin Allah." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı
İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı
Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 00:55:26. #1.14#

title