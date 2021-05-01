Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '1 Mayıs' paylaşımı
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '1 Mayıs' paylaşımı

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '1 Mayıs' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emeğin, emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlu olsun. Ülkemizin büyüme ve kalkınmasına en büyük katkıyı veren işçi ve emekçilerimizi gönülden selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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