Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Güler, yaptığı açıklamada, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini söyledi.

Sivas'ta 1969'da doğan Güler, ilk-orta ve lise tahsilini bu ilde tamamladı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Güler, 1994'te bu fakülteden mezun oldu.

Uzun yıllar Beyoğlu bölgesinde serbest avukatlık yapan Güler, 2001'de AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte partinin İstanbul İl Başkanlığında il yönetim kurulu üyeliği, il sekreterliği ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Seçim mevzuatı konusunda geniş bilgi birikimine sahip olan Güler, halen Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Başkan Vekili, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili ve Sivas Platformu üyesidir.