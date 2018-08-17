Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çağrısına Destek

Siirt, Batman ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, polis memurları ve esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, 100 dolar bozdurup dekontunu getirene 1 kilogram bal verme kararı aldı.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yıldırmak isteyenlerin şimdi de ekonomik savaş başlattığına tanık olduklarını söyledi.

Döviz bozdurma çağrısına destek olmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Efe, "Bizleri dolar üzerinden bir kıskaca almak istiyorlar. Biz de ülkemizin ve hükümetimizin yanında yer almak için çam sakızı çoban armağanı olarak 100 dolar ve üzeri bozduran ve dekontunu getirene 1 kilogram bal vereceğiz. Dolarını bozduranlar ister süzme ister petek balını alacak." dedi.

Vatandaşın da ülkelerine karşı oynanmak istenen oyunların farkında olduğuna dikkati çeken Efe, bu nedenle herkesin imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştığını aktardı.

Efe, bu oyunun da kısa sürede bozulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da bir darbe girişimi süreci yaşadık. Kendi tankımız ve topumuzla bize saldırdılar ama hiçbir şey elde edemediler. Bu sefer de ekonomik savaş başlattılar. Bu şekilde bizi yıldırmak istiyorlar. Hiçbir zaman bizi yıldıramazlar. Tankla, topla bu milleti yıldıramayanlar dolarla avroyla altınla hiçbir şey yapamazlar."

Batman

Batman'da da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlığı ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) temsilcileri, döviz bürosuna gelerek 30 bin doları Türk lirasına çevirdi.

Döviz bozdurma işlemi sonrası gazetecilere açıklama yapan BATSO Başkan Vekili Bayram Demirhan, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik hamlenin ülkeyi ekonomik açıdan zayıflatmaya yönelik olduğunu söyledi.

ABD'nin dolar hamlesine karşılık ellerindeki dolarları Türk lirasına çevirerek tepki gösterdiklerini belirten Demirhan, "Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak elimizdeki dövizi Türk lirasına çevirmek üzere buradayız. Çağrımızı yineliyoruz, herkesi dolar bozdurmaya davet ediyoruz. Şehrimizde birçok kişi bu kampanyaya destek veriyor." dedi.

MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suat Özdemir de dövizleri Türk lirasına çevirme ve milli paraya dönme vakti olduğunu vurguladı.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Başkan Erdoğan'ın çağrısına destek vermek amacıyla döviz bürosu önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Polis memurları, beraberlerinde getirdikleri dövizleri, Nur Mahallesi Yafes Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda Türk lirasına çevirdi.

Polis memurlarıyla döviz bozdurmaya gelen İlçe Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye karşı uygulamak istediği ambargoyu tanımadıklarını ve protesto ettiklerini söyledi.

Devletin yanında olduklarını vurgulayan Özgen, "Cizre Emniyeti olarak bu döviz kampanyasına katılmak istedik. Personelimizle birlikte yanımızda olan bütün dövizleri bozdurup TL'ye çevirerek bu ambargoyu protesto ettik." diye konuştu.

Polis memuru Mehmet Erkek de ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı kirli oyuna karşı ayakta olduklarını belirtti.