Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabule TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.