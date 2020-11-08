Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."

08.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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