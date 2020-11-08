Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."
08.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu