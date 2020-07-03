Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
03.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:41
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (2)
Kaynak: AA