Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de...

14.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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