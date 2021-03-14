Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de...
14.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak