Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sağlık çalışanları) Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık."