Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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