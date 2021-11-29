Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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