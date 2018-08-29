Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nato'da Birlikte Stratejik Ortak Olduğumuz Bir Ülkenin, Kalkıp da Türkiye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nato'da Birlikte Stratejik Ortak Olduğumuz Bir Ülkenin, Kalkıp da Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez."

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