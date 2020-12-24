Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

24.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seren Serengil İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Ankara İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:54:32. #1.14#
title