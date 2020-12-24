Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti
24.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:54
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu