Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur"

"31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız"

"Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen ve konuşulamayan kişi durumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gözü şahsi çıkarından başka bir şey görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur"

ANKARA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kapsamında "İnsanlığın Medeniyeti" Programı'na katıldı.

AK Parti'nin, Türk siyasetinde daima hakkın, haklının, hukukun, insanın yanında yer aldığını söyleyen Erdoğan, 31 Mart mahalli seçimlere ilişkin şu mesajları paylaştı:

"Biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir siyasi geleneğin müntesipleriyiz. Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde milletimizin karşısına özünde sadece bu taahhütle çıktık. Önümüzdeki seçimlerde de milletimize sözümüz aynıdır. Belediyelerde halkımıza en iyi hizmetleri vermenin, şehirlerimizi en güzel şekilde mamur etmenin, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmanın gayreti içinde olacağız. Genel merkezimizle, teşkilatlarımızla, adaylarımızla, AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimizle gece gündüz çalışarak 31 Mart 2019 akşamı partimize 15'inci zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Bunun için hep birlikte çok gayret göstermemiz gerekiyor.

AK Parti olarak seçime kadar coşkuyla çalışacak, oyuyla birlikte gönlünü kazanmadığımız kimse bırakmayacağız. Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı açıkladığımız 74 şehrimizde gecemizi gündüzümüze katarak yola koyulmalıyız. Bizim için sadece belediye başkanlığını kazanmamız yetmez, en yüksek oyu da almak mecburiyetindeyiz. Milletimizin güvenini kazanmadan oyunu da gönlünü de kazanamayız. Her fırsatta, milletimize efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi söylüyoruz. Buradan bir kez daha ifade ediyorum; kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen ve konuşulamayan kişi durumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gözü şahsi çıkarından başka bir şey görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. AK Parti şu veya bu kişinin şu veya bu dar kadronun değil bizatihi milletin partisidir. Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur. Taşıdıkları tüm unvanları, geldikleri mevkileri, makamları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesi haline dönüşerek milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yılı aşkındır siyaset yapan bir kardeşiniz olarak bu tuzağa düşüp iflah olup kimseyi görmediğimi belirtmek istiyorum. İsimler gelip geçer, baki kalan sadece davalardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz davamızadır, hizmetimiz milletimizedir. Yol arkadaşlarımın hepsinin de aynı anlayışa sahip olduğuna, aynı bilinçle hareket ettiğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezindeki "İnsanlığa Umut: Türkiye" sergisini ziyaret etti.