Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum ve Mağdurların Duası Arkamızda Olduğu Müddetçe Bizi Hedeflerimize...

- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin desteği mazlum ve mağdurların duası arkamızda olduğu müddetçe bizi hedeflerimize ulaşmaktan kimse alıkoyamaz."