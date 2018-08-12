Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum ve Mağdurların Duası Arkamızda Olduğu Müddetçe Bizi Hedeflerimize...
- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin desteği mazlum ve mağdurların...
- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin desteği mazlum ve mağdurların duası arkamızda olduğu müddetçe bizi hedeflerimize ulaşmaktan kimse alıkoyamaz."
Son Dakika! ABD ile Yaşanan Kriz Hakkında Konuşan Başkan Erdoğan: Bizi Tanısalardı Diz Çökmeyeceğimizi İyi Bilirlerdi