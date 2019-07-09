Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
12:52 Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı