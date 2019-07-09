Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.


Kaynak: DHA
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