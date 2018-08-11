Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmenin önemine işaret ettikleri öğrenildi. - ANKARA