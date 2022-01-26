Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede...
AA, Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri