Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede...

AA, Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamu işçisine ek zam) Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Kamu, Güncel, Haber

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