05.09.2019 13:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız"

-"AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık almak içinde bunu yapmak zorunda kalabiliriz"

-"Varil bombalarından kaçıp da bize sığınanlara kucak açtık"

-"Biz öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki Putin, Trump, Merkel ile konuştuk gelin böyle bir bölgede Türkiye'de çadır kentler var, ve biz burada adeta konut yapalım. Bu konutlara da güvenli bölgede taşıyalım. Biz de Türkiye olarak rahatlamış oluruz"

-"Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur"

-"Eylül'ün sonuna kadar fiilen başlatmakta kararlıyız"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İHA