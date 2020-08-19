Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
19.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden kabulle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti."
Kaynak: DHA