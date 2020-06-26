Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlenmiştir" "İlk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlenmiştir" "İlk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi" Kaynak: İHA