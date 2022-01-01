Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da asayiş uygulaması sırasında aranan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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