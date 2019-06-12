Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık."

Kaynak: AA
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