Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık."
Kaynak: AA
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