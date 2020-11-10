Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek,...

10.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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