Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, korona virüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, korona virüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA