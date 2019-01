Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya: "Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik"

"Biz, bizden olanlarla yürüyoruz""

ADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. Biz, bizden olanlarla yürüyoruz" dedi.

Adana'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen ve miting havasında geçen tanıtım toplantısına çok sayıda Milliyetçi Hareket Partili ile AK Partili katıldı.

Burada halka seslenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, sadece 31 Mart Yerel Seçimleri'nde değil, sonuna kadar Cumhur İttifakı'ndan yana olacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'na karşı ihanetin, işgal ve istila emellerinin can ve kan düşmanıyız. Biz MHP olarak AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuk. Milli kaderimize birlikte yön verdik. Biz yeni 15 Temmuz'ların olmaması için, bekamızın korunması için tedbirli olmak zorunda olduğumuzu gördük. 31 Mart'ta yapılacak seçimin de tarihi bir önemi bulunmaktadır. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyor. Zalimler fırsat kolluyor, hainler ortam yokluyor. Cumhur İttifakı'nın mimarları Erdoğan ile Bahçeli, milli beka için Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta da devam etmesi gerektiği kanaatine vardılar. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemimizi boğma emelini bozguna uğratmanın bir borç olduğu gerçeğinde birleştiler. Cumhur İttifakı'nın bu muhteşem tablosu göstermektedir ki 31 Mart Seçimleri'nde Adana, bu zillete geçit vermeyecek, yeni bir tarih yazacaktır" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik"

Milli bekayı lekelemek isteyenlere sessiz kalmadıklarını, bir olarak Cumhur İttifakı'nın iradesini 31 Mart'ta göstermek, zilleti etkisizleştirmek için harekete geçtiklerini ifade eden Karakaya, "Cumhur İttifakı'nı bir seçim ittifakı basitliğinde görmedik. Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığının tamamında ve alt belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın amaçlarına yakışır şekilde AK Parti ile birlikteliğe vardık. Biz MHP olarak 27 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararı aldık. Onlar da 3 Büyükşehir Belediyesinde bizi destekleme kararı aldı. Aynı şekilde alt belediyelerde de ilkesel bazda anlaştık. Karşılıklı olarak ittifakımızın gereği neyse onu yaptık" diye konuştu.

Bugün İstasyon Meydanı'nda tanıtımı yapılan belediye başkan adaylarının Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Karakaya, "Bu ittifak, sizleri belediye başkan adaylarımızı seçtirmek için bir ittifak değildir. Bu ittifak, 31 Mart akşamı bitecek bir ittifak da değildir. İnanıyorum ki adaylarımız, seçildikten sonra da Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre hareket edeceklerdir" dedi.

"Biz, bizden olanlarla yürüyoruz"

Başarının ancak istenirse geleceğini dile getiren Karakaya, "31 Mart'ta düşmanı sevindirmeyelim. Cumnhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ters düz edeceklerini iddia edenlere prim vermeyelim. Fitne ve fesada hayat hakkı tanımayalım. Küskünlükleri, dargınlıkları arkamıza atıp ülkemizin doğruluşuna hep birlikte omuz verelim. 1 Nisan için sinsi sinsi kurgu yapanları sükut-u hayale uğratalım. Cumhur İttifakı olarak Anadolu'nun her yerinde and olsun çalışacağız ve başaracağız. Biz, bizden olanlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana'da gerçekleştirilen bu tanıtım toplantısının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "İnşallah Adana'dan yükselen bu coşku, tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Delet Bahçeli'yle birlikte 31 Mart akşamı zafere ulaştıktan sonra Adana'nın her köşesine, milletimizin bizden beklediği hizmetleri götüreceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sözlü, başkanlık yaptığı dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde hizmetlerini sürdüreceğini ifade etti.

