Çukurca'da düzenlenen 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali sona erdi
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Çukurca'da düzenlenen 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali sona erdi

Çukurca'da düzenlenen 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" ödüllü fotoğraf yarışmasının tamamlanmasıyla sona erdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" ödüllü fotoğraf yarışmasının tamamlanmasıyla sona erdi.

Valilik, Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının iş birliğiyle gerçekleştirilen ve farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

İlçede 4 gün süren, rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, bisiklet yarışı düzenlenen festivalde, tarihi mekanları, çeltik ve susam tarlalarını, yöresel ürünleri ve günlük yaşamı objektiflerine yansıtan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamak için çaba sarf etti.

Kentte heyecan oluşturan festival, fotoğraf yarışmasının tamamlanmasıyla son buldu.

Ödül alan fotoğrafların jüri üyelerince belirleneceği ve yaklaşık 80 bin lira ödül dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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