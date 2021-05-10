Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 127. bölüm full izle! Çukur 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 35. Bölümünde (127. Bölüm) Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak. Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yei bir dönüm noktası olacak.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

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