Çubuk'ta kapalı pazar yerinin inşaatına başlandı
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Çubuk'ta kapalı pazar yerinin inşaatına başlandı

Çubuk'ta kapalı pazar yerinin inşaatına başlandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde inşaatı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde inşaatı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Demirbaş, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerinin yaklaşık 3 ay sonra hizmete gireceğini söyledi.

Söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu mahallemizde kapalı pazar alanı ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Bunu belediyemizin tamamen kendi öz sermayesi ve kendi imkanlarıyla yapıyoruz. İlçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Diğer mahallerimiz için de semt pazarı projemizin hazırlıkları devam ediyor."

Kapalı pazar yerinin hem esnafın hem de vatandaşın yaşamını kolaylaştırırken, bölgede alışverişe konfor getireceğini dile getiren Demirbaş, pazar alanında zabıta bürosunun da bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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