Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi
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Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi

26.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:57
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Hayri Arslan Ortaokulu'nun toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Cengiz Akbayrak ve 25 mahalle muhtarı katıldı.

Kaymakam Keleş, yaptığı konuşmada, halka hizmetleri ilk aşamada sunacak kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

İlçede asayişin en iyi şekilde sağlanabilmesi için istihbarat faaliyetlerin önemine işaret eden Keleş, mahalle muhtarlarının bu konuda çok fazla görev düştüğünü ve muhtarların her konuda kurumlarla diyalog halinde olması gerektiğini söyledi.

Muhtarların kendisiyle her zaman iletişime geçebileceğini ifade eden Kaymakam Keleş, özellikle hobi bahçeleri konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

İlçede özellikle bu kış gününde kimsenin aç ve açıkta kalmaması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sıkıntılarının muhtarlar tarafından tespit edilerek, çok hızlı bir şekilde ilgili kurumlara ya da bana bildirilmenizi istiyorum. Mahallelerimizi gezdiğimizde görüyoruz ki, durumunu bize bildirmeyen kişiler var. Sizlerden istirham ediyorum ilçemizde aç ve açıkta kimse kalmasın. Duyduğunuz bildiğiniz herkesi bize mutlaka bildiriniz. Bu konuda hepimizin vebalı var. Özellikle şu kış gününde, bir kişi dahi aç ve açıkta kalsa bunun hesabını veremeyiz. Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız."

Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ise Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile hafta sonları tüm mahalleleri gezdiklerini belirterek, muhtarlarla görüştüklerini, istek ve taleplerini aldıklarını söyledi.

Salgınla mücadele çalışmalarına da değinen Kılıç, "Biz belediye olarak sadece toplantılarda değil, sahada ve yerinde muhtarlarımızla bir aradayız. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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