CSO, Grup Hermanos ile Bodrum'da "Latin rüzgarı" estirecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre orkestra, 1 Ağustos'ta şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde çok sevilen özel bir Latin repertuvarını Grup Hermanos ile Bodrum'da seslendirecek.

Kaleiçi'nde saat 21.00'de gerçekleşecek konser için biletler "www.biletinial.com" adresinden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak