CSO, Grup Hermanos ile Bodrum'da "Latin rüzgarı" estirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CSO, Grup Hermanos ile Bodrum'da "Latin rüzgarı" estirecek

CSO, Grup Hermanos ile Bodrum'da 'Latin rüzgarı' estirecek
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre orkestra, 1 Ağustos'ta şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde çok sevilen özel bir Latin repertuvarını Grup Hermanos ile Bodrum'da seslendirecek.

Kaleiçi'nde saat 21.00'de gerçekleşecek konser için biletler "www.biletinial.com" adresinden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Fatma Girik Diana Spencer
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CSO, Grup Hermanos ile Bodrum'da "Latin rüzgarı" estirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:41:36. #1.16#

title