Cristiano Ronaldo tarihe geçti
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Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçında 100. golünü attı.

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçında 100. golünü attı. Ronaldo, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

İtalya Ligi 36. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Juventus'a golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45'de Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçına çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı. Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. - İSTANBUL

Cristiano Ronaldo tarihe geçti
Cristiano Ronaldo tarihe geçti
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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