Cristiano Ronaldo, Ağlayan Minik Taraftarını Görünce Dayanamadı
Portekiz ile Dünya Kupasında mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, polisin kendisine yaklaşmasına izin vermediği minik taraftarı yanına çağırarak fotoğraf çektirdi.
Portekiz ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeşil sahaların dışında çevresine yaptığı yardımlarla da tanınıyor. Bunun bir örneğini Portekiz Milli Takımı ile gittiği Rusya'da gösteren Cristiano Ronaldo, minik bir hayranının ömür boyu unutamayacağı bir anıya sahip olmasını sağladı. Gözyaşları içinde kendisini uzaktan seyreden küçük taraftarı yanına çağıran Cristiano Ronaldo, minik hayranına hiç unutamayacağı bir hediye verdi.
MİNİK HAYRANININ FORMASINI İMZALADI
Cristiano Ronaldo, kendisine yaklaşmasına izin verilmeyen minik bir taraftarın polis ile yaşadığı konuşmaya şahit olunca dayanamadı. En büyük hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'ya bir adım uzakta olan ancak ulaşamayan minik taraftar, gözyaşları için polise yalvarmaya başladı. Bu duruma el atan Portekizli yıldız, minik taraftarı yanına çağırdı. Önce minik hayranına sarılan ve yanaklarından öpen Cristiano Ronaldo, daha sonra da hayranının giydiği Ronaldo formasını imzaladı.
Önceleri üzüntü içinde ağlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlardan sonra bu kez de mutluluktan ve heyecandan gözyaşlarını tutamadı.
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Adamın dibisin sen.... şimdi arda yada burak olsaydı havalarindan gecilmezdi... sahanın dışında olsanda aynisin.....bizimkilerin birisi sabaha karşı 04:00 de çip devirir Selçuk İnan ve Olcan adın onun ört bas ina gider. Diğeri görev yeri Barselona fakat hafta sonu İstanbul sokakları hayatı sonra hakeme ölüm tehditleri savurur bu yaptiginida klüp başkanı spor yorumcusu destekler ...... işte sana fark.....FARK Var seninle bizimkiler arasında FARK VAR........Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Güzel adamsın be RonaldoCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bizdede fotoğraf için mitingden aşağı atanlar var ,Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Adam her yerde adamCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bizdekiler de mitingden aşağı adam atıyorlar ne var yaniCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır