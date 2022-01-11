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Covid önlemleri nedeniyle Almanya'dan kaçanlar

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Almanya'da Corona önlemleri her geçen gün sertleştiriliyor.

Almanya'da Corona önlemleri her geçen gün sertleştiriliyor. Bu önlemlere karşı olanların bir kısmı Almanya'dan farklı ülkelere göç ediyor. Paraguay ve Bulgaristan bu ülkelerin başında geliyor. Uzmanlar ise son dönemde protesto gösterilerinde artan şiddet ve radikalleşme konusunda uyarıda bulunuyor.

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