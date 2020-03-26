Covid-19'dan bin kişinin öldüğü New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Ahlaksızca hesap yapıyorlar New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalete gönderilecek mali yardım nedeniyle Trump yönetimine eleştiride bulundu. Blasio, kentilerine ayrılan meblağın çok az olduğunu belirterek, bu durumu 'ahlaksızca' olarak nitelendirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka sayısı 70 bini geçerken virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi. New York eyaleti 33 bin vaka ve 360'tan fazla ölü sayısı ile ülkede salgının en etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor. Eyalet genelinde sağlık görevlileri ve yönetim ise zamana karşı yarışıyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com