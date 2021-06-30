Çorum'lu pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyorlar
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Çorum'lu pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyorlar

Çorum'lu pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakaları için çalışmalarına Kargı'da devam ediyor.

- Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakaları için çalışmalarına Kargı'da devam ediyor.

9-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Kargı'da kamp yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, çalışmalarını antrenörleri Ahmet Selbest gözetiminde sürdürüyor. Kargı'nın çayır mevkiindeki güreş alanında çalışmalarına aralıksız devam eden Yağlı Güreş Takımı, antrenman temposunu artırdı. Koşu, depar ve kondisyon çalışmaları yapan 8 kişiden oluşan Yağlı Güreş Takımı, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılacak olan müsabakalarda Çorum Belediyesi'ni temsil edecek.

Bugüne kadar özlemini çektikleri yağlı güreş takımını kurduğu için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden başpehlivan, güreş antrenörü Ahmet Selbest, "Çorum'da bu güne kadar olmayan yağlı güreş takımını kurup, genç kardeşlerimize imkan ve destek veren Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a, Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat'a ve Belediye Spor İşleri Müdürümüz Nadir Solak'a teşekkür ediyorum. Başkanımız bizlere her türlü desteği veriyor. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yaparak memleketimize ve Belediyemize altın madalyalar kazandıracağız" dedi.

(Bülent Özkaleli/ İHA)

Çorum'lu pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyorlar
Çorum'lu pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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