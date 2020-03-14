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14 Mart, Çorum, Güncel

Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Trafik Kazası Azalan İller" sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

14.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:08
Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Trafik Kazası Azalan İller" sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kentteki trafik kazalarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda denetimlerin artırıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca yol altyapısının da güçlendirilerek kazaların önüne geçildiği vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda öncelikle sürücülerin "kural hatası yaparsam yakalanırım" hissini oluşturmanın hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "İlimizdeki Ankara-Samsun ve Amasya-İstanbul çevre yolundan günlük 15 bin civarında araç geçmesine rağmen trafik kazaları sonucu ölümlerin azaltılması konusunda 81 il içerisindeki başarısını 15'inci sıraya yükseltmiştir. 2020 yılının ilk iki ayında ise ölümlü trafik kazalarında yüzde 100 düşüşle başarı sıralamasını 4'üncü sıraya çıkartarak azımsanamayacak bir başarı elde edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

14 Mart Tıp Bayramı

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sağlık çalışanlarının yılın her günü özveriyle çalıştığını vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yılın her günü, her saati büyük bir sabır ve özveriyle çalışan, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, saygı ve teşekkürlerimi sunarım."

İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesince İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonundaki törenle ödüllendirildi.

Yarışmada ilkokul birincisi Tuba Yavuz, ikincisi Asya Çalışkan, üçüncüsü ise Yusuf Mert Dalgıç, ortaokullar birincisi Yağmur Nisa Okumuş, ikincisi Ezgi Tuana Duran ve üçüncüsü Merve Yıldız, liseler birincisi Melike Nur Koş, ikincisi Eda Nur Çıtak, üçüncüsü de Ebubekir Demiral'a ödülleri takdim edildi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ve Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik de katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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