Çorum'dan kısa kısa

18.09.2019 16:26

Çorum Sağlık Müdürlüğü personeli, Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yunus Emre Parkı'ndaki yürüyüşte sağlık personeli, "Sağlık için yürüyoruz", "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, prostatın erkek üreme sistemine ait bir salgı bezi olduğunu söyledi.

İdrar kesesinin altında yer alan prostatta hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu kanser gelişebildiğini belirten Sobacı, "Ülkemizde ve dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanseridir." dedi.

Prostat kanserinin kesin nedenlerin bilinmediğinin altını çizen Sobacı, şunları kaydetti:

"Nedenleri bilinmemekle birlikte yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez."

32. Ahilik Haftası kutlamaları

Çorum'da 32. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve Yılın Ahisi Ethem Gıdıkoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gür, Gıdıkoğlu ve beraberindeki esnaf temsilcileri, törenin ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, Ahilik Haftası'nın esnaf ve Çorum için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Milletvekili Kaya, Kırkdilim'deki çalışmaları inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Kırkdilim, Çorum'un 40 yıllık tarihi sorunu. Bu sorunu tarihe gömmek istiyoruz. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu sorunu çözen olarak tarihe geçecek." dedi.

Kaya, Kırkdilim mevkisindeki şantiyeyi ziyaret ederek, tünel ve yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkdilim'in Çorum'un geçmişten gelen sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Kırkdilim'in Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçit olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Çorum'un 5, Amasya'nın da Hamamözü ilçesini Çorum'a bağlayan kuzey geçiş yoluna 700 milyon liralık yatırım yapılıyor. Belki de Çorum'un yol olarak en büyük yatırımı. Gerek Cumhurbaşkanımızın talimatları, gerek o zamanki Başbakanımız Binali Yıldırım ve Karayolları çalışanlarının katkıları ile yolda çalışmalar sürüyor. Kırkdilim, Çorum'un 40 yıllık tarihi sorunu. Bu sorunu tarihe gömmek istiyoruz. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu sorunu çözen olarak tarihe geçecek."

Kırkdilim'in zorlu bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Kaya, "Arazi zor, satıh bozuk ve kaygan bir yapı. Milim milim, kaza bela olmadan çalışmalar sürüyor. İnşallah 2021'de hem yolu hem de tüneli açacağız. Bizim milletvekilliğimiz döneminde olacağı için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ziyarete Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli de katıldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak oldu

MHP İl Başkanlığına Agah Karapıçak getirildi.

Karapıçak, parti binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Arslan Kaynar'dan devraldı.

Kaynar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla Çorum İl Başkanlığına atanan Karapıçak'ı tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Karapıçak da görevini en iyi şekilde yapmak için gece gündüz çalışacağını belirtti.

Törene partili yöneticiler katıldı.

Kaynak: AA