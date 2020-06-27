Çorum'da traktör şarampole devrildi 2'si ağır, 5 yaralı
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Çorum'da traktör şarampole devrildi 2'si ağır, 5 yaralı

Çorum'da traktör şarampole devrildi 2'si ağır, 5 yaralıÇORUM'un İskilip ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

27.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:10

Çorum'da traktör şarampole devrildi 2'si ağır, 5 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İskilip ilçesi Derkargın Köyü gölet mevkiinde meydana geldi. Şükrü Kırkıcı idaresindeki 19 FB 118 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada isimleri henüz tespit edilemeyen 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çamurla kaplı alandan ambulanslara taşınarak, ilk müdahalelerinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da traktör şarampole devrildi 2'si ağır, 5 yaralı

Kaynak: DHA

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